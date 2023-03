Distopia sobre racismo, xenofobia, arte e resistência

Em Nova York, Bird vai descobrir as possibilidades da arte, romper a quietude e resistir, aprendendo que uma vida de submissão não é vida. A obra esteve no topo dos mais vendidos do The New York Times por semanas e é uma história sobre as injustiças escolhidas pela própria sociedade para oprimir parte das pessoas. O livro mostra o que podemos legar para os filhos e como tentar manter o coração intacto num mundo despedaçado.

O menino Bird Gardner, doze anos, mora com o pai, um ex-linguista que trabalha numa biblioteca universitária. A mãe, poetisa sino-americana, sumiu sem explicações quando Bird tinha nove anos. O menino recebe uma carta misteriosa contendo apenas um desenho, suspeita que a mãe esteja envolvida e resolve investigar. Motivo pelo clima de violência e desconfiança, inclusive com vulneráveis e idosos, o garoto passa a buscar respostas e vai para Nova York, onde descobrirá ainda mais do que imaginava sobre a mãe.

A narrativa situa-se num futuro distópico onde asiáticos-americanos são tratados com desprezo e desconfiança por seus vizinhos e pelo governo. Depois de anos de instabilidade econômica e violência, o governo dos EUA cria leis para preservar a "cultura norte-americana". Sob os pretextos de manter a paz e restaurar a prosperidade, as autoridades retiram a guarda dos filhos de quem (especialmente asiáticos) se oponha às novas ordens. Livros considerados não-patrióticos são retirados das bibliotecas. A narrativa remete aos anos Trump na presidência e a problemas com imigrantes, especialmente os orientais.

Os corações perdidos (Editora Intrínseca, 336 páginas, R$ 49,90, tradução de Fernanda Abreu), da célebre escritora norte-americana Celeste Ng, autora de Pequenos Incêndios por toda parte, adaptado para o Prime Video, e Tudo o que nunca contei, também publicados pela Editora Intrínseca, é uma história atemporal sobre as injustiças para as quais a sociedade escolhe fechar os olhos.

Lançamentos

Minha viagem ao Brasil do Sul (Sendas Editora, 440 páginas, R$ 139,00) é o livro mais recente do cineasta brasileiro Gus Brunson, radicado na Califórnia. O autor imagina como seria o Brasil dividido em dois em 1964, sem o golpe. Getulistas iriam para sul, com apoio da União Soviética e o Brasil do norte seria protetorado dos Estados Unidos. A narrativa é instigante, com muitos dados e personagens. Gus construiu seu Brasil.

Alice no País das Maravilhas (L&PM Editores, 96 páginas, R$ 79,90) em quadrinhos, de David Chauvel e Xavier Collette, adaptação do clássico de Lewis Carroll, usando recursos gráficos, capta o nonsense, o absurdo e o estranhamento e a imortal história da menina que entrou na toca do coelho e viu um mundo surpreendente.

Max Fisher e os impactos das redes sociais em nós e no mundo

Sem a menor dúvida a questão das relações das redes sociais com nossas mentes, com os outros e com o mundo é um dos temas mais cruciais e importantes desses nossos tempos escalofobéticos. Se não entramos nas redes, é porque somos alienados e não existimos. Se caímos como peixes indefesos nas redes, aí temos que lidar com as toneladas de informações, desinformações, fake news, polarizações, bipolarizações, multipolarizações, tapas e beijos e tudo mais deste coliseu eletrônico, onde somos plateia, gladiadores, reis e bobos da corte. Por vezes não nos contentamos apenas em assistir as brigas dos outros e aí entramos nas lutas , com a esperança de falar por último e derrotar os antidemocráticos que estão contra nós.

A Máquina do Caos – Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo (Todavia , 512 páginas, R$ 99,90, tradução de Érico Assis ) do experiente e talentoso repórter investigativo Max Fisher, que escreve no The New York Times e foi finalista do prêmio Pulitzer em 2019, é fruto de anos de trabalho e pesquisa profunda sobre as redes sociais. Muitos consideram as redes sociais como provavelmente o maior experimento coletivo da humanidade.

Pois é, bons tempos em que apenas a televisão era considerada , no final dos anos 1960 , pelo grande cronista Stanislaw Ponte Preta – Sergio Porto , como a “máquina de fazer doido” . As redes sociais foram bem mais longe e estão aí, para o bem e para o mal, revirando nossas mentes e vidas todos os santos dias.

Todos sabemos, e principalmente Max Fisher, que o uso intenso das redes nos é prejudicial. Max foi a fundo e entrevistou pesquisadores e responsáveis pelas criações dos famosos algoritmos das maiores plataformas de nossos tempos. Max também entrevistou usuários das redes e de fóruns obscuros, as verdadeiras terras sem lei da internet. Max também entrevistou vítimas da desinformação e do ódio e fez retratos de corpo inteiro das gigantes da tecnologia, mostrando seu funcionamento interno e seus impactos no planeta.

Em viagens para o Sri Lanka, México , Alemanha e Brasil, Fisher identificou como a onipresença do discurso de ódio está intrinsecamente relacionada com as redes sociais, enquanto Facebook, Google, Twitter e outras empresas se recusam a intervir ou a se responsabilizar por eventos que são estimulados por seus algoritmos, como campanhas antivacinas, crimes de xenofobia e racismo e resultados de eleições, chegando ao tenebroso genocídio de Mianmar.

As redes são ferramentas que apenas refletem a natureza das pessoas, ou estimulam comportamentos extremistas e a disseminação de notícias falsas? A partir dessas grandes questões Fisher dissecou a história das grandes empresas de tecnologia e os enormes impactos na politica, na economia e na cultura. Ouvindo cientistas, delatores, políticos, teóricos da conspiração e bilionários misantropos, A máquina do caos derruba a cortina dos likes e compartilhamentos e mostra uma sociedade perigosamente à mercê de forças contrárias a seus interesses.