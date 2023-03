As ricas dinastias da Alemanha e Hitler

Na história mundial, as relações entre os milionários e os donos do poder sempre foram capítulos fundamentais e decisivos e, muitas vezes, os entendimentos (e desentendimentos) entre eles resultaram em prejuízos imensos para países, liberdades, democracias, sociedades e cidadãos.

Bilionários Nazistas (Objetiva, 400 páginas, R$ 104,90, tradução de Otacílio Nunes), do holandês David de Jong, cientista político e jornalista especializado em economia e finanças e correspondente do jornal holandês Het Financieele Dagblad em Tel Aviv, retrata a tenebrosa história das dinastias mais ricas da Alemanha. A história do nazismo na Alemanha é indissociável das biografias dos industriais e financistas que ajudaram Adolf Hitler a conquistar o poder absoluto, lucrando milhões com as atrocidades do Terceiro Reich.

A obra resultou de seis anos de investigação jornalística, leitura de milhares de documentos e fontes originais e pesquisas historiográficas, e disseca as origens obscuras das fortunas multiplicadas a ferro e fogo entre 1933-45. Os milionários eram aduladores e inescrupulosos e ampliaram seus impérios através do roubo de propriedades judaicas e da exploração do trabalho forçado de vítimas da barbárie nazista, além da fabricação de uniformes, armas e munições. A brandura no julgamento de seus crimes no pós-guerra ajudou na continuidade das dinastias empresariais.

A alentada obra de David de Jong reconstitui a vida secreta dos magnatas da morte e os mecanismos de riqueza de cinco famílias, Porsche, Oetker, Quandt, Flick e Von Finck, cujos descendentes figuram nas listas globais de milionários. Muitas empresas germânicas se expandiram sobre as ruínas da Europa ocupada.

Num momento mundial em que, especialmente depois da pandemia, há ainda maior concentração de renda e desigualdades, a obra de David de Jong lança luzes sobre as relações entre os donos do poder e os donos do planeta.