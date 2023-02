Ciência, história e físicos geniais

A obra mostra como os grandes cientistas mudaram a maneira de enxergar o cosmos, desde as galáxias mais distantes até as partículas mais ínfimas de matéria. Cada capítulo traz um cientista e suas relações e conflitos com outros personagens da época. Cartas, frases famosas e depoimentos foram usados para tecer uma narrativa simples e cativante.

Das experimentações que Pierre e Marie Curie fizeram com elementos radioativos ao desenvolvimento da bomba atômica que assolou o Japão em 1945, há uma intrincada teia de descobertas, fórmulas, teorias, acontecimentos políticos e personagens que marcaram a primeira metade do século XX. Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Albert Einstein são alguns desses nomes que não apenas revolucionaram a física como também redefiniram o mundo e a realidade em que vivemos, impactando o contexto sociopolítico dali em diante.

A Era da Incerteza - Como os grandes gênios da física mudaram a maneira como vemos o mundo (Crítica-Editora Planeta, 352 páginas, R$ 89,90, tradução de Elisabete Koninger), do escritor, jornalista e editor Tobias Hüerter, é uma obra que mostra, acima de tudo, a história épica de como um grupo de físicos redefiniu nosso entendimento do universo.

Lançamentos

Papéis de poesia II (Editora Unesp, 248 páginas, R$ 56,00), do consagrado e premiado professor, acadêmico da ABL e escritor Antonio Carlos Secchin, devassa bastidores de seus poemas, compartilha com os leitores maneiras de ler, discutir e escrever poesia e fala de poemas de Bandeira, Gilberto Gil, Ferreira Gullar e muitos outros. Bela entrevista e texto sobre poesia e internet estão na obra.

Por que engordamos e o que fazer para evitar (L&PM Editores, 288 páginas, R$ 31,90, tradução de Janaina Marcoantonio), do jornalista científico e escritor Gary Taubes, best-seller do New York Times, subverte o que sabíamos sobre dieta e exercício físico. O autor diz para evitar grãos refinados, açúcares e amidos e ensina: "Não somos gordos porque comemos, comemos porque somos gordos".

Nos braços de Morfeu

Na mitologia grega, Morfeu era um dos filhos de Hipnos, o deus do sono, e representava a personificação dos sonhos. Cair nos braços de Morfeu é, até hoje, a consagrada expressão popular que pode ser interpretada como o desejo por adormecer num sono profundo e reparador. Hipnos era filho da deusa Nyx, a Noite, que tinha um irmão, Thánatos, a Morte. Morfeu se tornou o mais famoso, pela capacidade de assumir qualquer forma humana para aparecer nos sonhos dos mortais.

Passamos cerca de um terço da vida dormindo. Bom sono é vital e a falta total dele pode até matar. Monica Andersen, biomédica diretora do Instituto do Sono, há vinte e oito anos acompanha a ciência do sono e orienta a não enfrentar decisões difíceis após as 18h e a seguir algumas regras para dormir bem. Segundo ela,mais da metade da população brasileira sofre com disfunções do sono. O índice é alarmante, assim como os índices de sobrepeso e obesidade.

Adormecer e acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana, deixar o quarto escuro e silencioso, não utilizar telefones e aparelhos de TV ao menos uma hora antes de deitar, não fazer ginástica em horário próximo à hora de dormir, evitar leituras, sons e programas de TV excitantes demais e aproveitar a luz solar durante o dia para fazer exercícios e produzir melatonina auxiliam muito a relaxar e a dormir melhor. Especialmente para os que têm mais de cinquenta anos, atualmente uma ótima noite de sono é o objeto de desejo e o sonho de consumo da maioria. Usar recursos naturais como o chá, a ioga e a meditação geralmente é muito melhor e saudável do que utilizar soníferos e outros medicamentos ou substâncias para dormir. É bom se exercitar de dia e relaxar à noite.

Levantar mais cedo, dormir mais cedo e praticar uma boa higiene do sono é altamente recomendável para aproveitar melhor o dia, em todos os sentidos, seja qual for o momento de vida ou a situação pessoal e familiar de cada um. As horas escuras da noite e os momentos de insônia muitas vezes levam a pensamentos tristes e fantasmagóricos, enquanto que a luz do sol geralmente traz alegria e positividade.

Interessante matéria da Veja de 1/2/23 revela para os bilhões de insones do mundo (107 milhões brasileiros) que cresce o número de hotéis onde o principal objetivo dos hóspedes é reaprender a ter uma boa e merecida noite de sono.Portas, paredes e pisos com isolamento acústico, óleos de banho, ar purificado, camas "restauradoras" e até consultas e exames estão em hotéis americanos e europeus para os que buscam um bom sono. Alguns apartamentos não têm TV, contam com iluminação suave e com cartões eletrônicos de acesso silenciosos. Diárias de R$ 3 mil a R$ 6 mil parecem não tirar o sono dos turistas que querem bons sonhos e têm à disposição camas "com condições perfeitas para que o corpo relaxe ergonomicamente apoiado e sem pontos de pressão", monitoramento do sono e sessões de relaxamento na praia.