Evolução humana, desenvolvimento e desigualdade

Um dos temas mais importantes no contexto da história mundial atual é a desigualdade econômica - em especial, como lidar com a concentração de riqueza em pouquíssimas mãos, fato que se acentou durante a pandemia de Covid-19. Autores como Thomas Piketty e Yuval Noah Harari, entre outros, têm estudado o tema, que desafia cidadãos e governos do planeta.

A Jornada da Humanidade - As orígens da riqueza e da desigualdade (Editora Intrínseca, 336 páginas, R$ 69,90 impresso e 46,90 E-book, tradução de Antenor Savoldi Jr.), do consagradíssimo economista israelense-americano Oded Galor, nascido em 1953, foi considerado um novo Sapiens pelo L´Express, uma obra inigualável pelo The Washington Post, e se revela uma obra com visão abrangente e otimista das forças culturais, tecnológicas e educacionais que mudaram o mundo.

Oded Galor é professor da Brown University, membro estrangeiro da Academia Europeia e da Econometric Society e foi cotado para o Prêmio Nobel de Economia de 2022. Em seu livro ele elucida as causas da desigualdade econômica ao analisar o progresso de nossa espécie. Ele apresenta uma inovadora teoria unificada do crescimento para responder três grandes pergunta cruciais: quais são as chaves para o progresso humano? Por que os padrões de vida são tão desiguais no mundo? E de que forma todos os seres humanos podem prosperar e sobreviver?

"Minha teoria procura abranger a jornada da humanidade em sua totalidade, e lança luz sobre as forças que governaram a transição de uma época de estagnação para uma era de crescimento sustentado dos padrões de vida. A teoria revela as pegadas de um passado distante que conduziram ao desastre das nações", escreveu o autor.

Hoje debatemos a enorme encruzilhada entre progresso e meio ambiente, mas Galor está otimista e prevê um futuro menos sombrio do que a maioria dos estudiosos. Sua obra foi traduzida para mais de 30 idiomas e enfatiza igualdade de gênero, investimento em educação e o equilíbrio da diversidade com coesão social para os humanos prosperarem e sobreviverem.