Musso mergulha em um enredo perturbador, que tira sua força do poder dos livros e da energia vital dos personagens literários. Nossa percepção se torna uma sala de espelhos, borrando os limites do real e do irreal, e o suspense deixa os leitores sem fôlego até o final. Não por acaso este é considerado um dos melhores e mais autorais romances do autor.

Toda a polícia de Nova York é acionada, mas o desaparecimento da menina não parece ter qualquer explicação. Do outro lado do Atlântico, na França, um escritor amargurado e recluso é o único a conhecer a solução para o mistério. Flora vai atrás dele.

A moderna escrita de Musso tem traços pós-modernos e mescla muito bem realidade, irrealidade, escritores, histórias e personagens, trazendo dezenas de referências, que, inclusive, são mencionadas no final do volume. Quem gosta de thrillers e de literatura vai gostar desse romance do autor, que já vendeu mais de 45 milhões de exemplares.

A vida é um romance (L&PM Editores, 208 páginas, R$ 69,90, tradução de Julia da Rosa Simões), do grande escritor francês Guillaume Musso, acaba de ser publicado pela L&PM Editores, que já editou outros livros de sucesso do autor: Um apartamento em Paris, A garota e a noite e A vida secreta dos escritores.

Lançamentos

O que os presidentes americanos não podem fazer

Se você nasceu nos EUA e algum dia sonhou em ser o Presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do Ocidente, ter muitos poderes e privilégios e ganhar 400 mil dólares por ano, saiba que o Serviço Secreto e as normas legais americanas sobre poderes e democracia são para valer. Não é a toa que a democracia norte-americana e sua Constituição Federal seguem através dos séculos. Todo mundo precisa de limites, até e principalmente o Presidente Americano.

As restrições para os membros da Família Real Inglesa são ainda maiores, mas você sabia que o presidente americano não pode comer fora de casa sem um testador? Quando necessário, o Serviço Secreto testa a comida antes, para prevenir envenenamento. O homem mais poderoso não pode ficar com presentes de líderes estrangeiros de mais de US$ 390,00. Presentes acima do valor vão para o Arquivo Nacional.

É vedado ao presidente interpretar a Constituição ou as leis, tarefa privativa da Suprema Corte. O mandatário não pode usar tecnologia pessoal, como iPhones, sem monitoramento. O presidente não pode dirigir em rodovias públicas, podendo dirigir em propriedades privadas. Ligações telefônicas são feitas por linha segura, via Serviço Secreto. A escolha de membros do gabinete e de juízes da Suprema Corte devem ser aprovadas pelo Senado.

O presidente não pode mudar a Constituição e nem fazer novas leis, apenas aprovar ou vetar. Nem com Ordem Executiva o presidente pode fazer tudo o que quiser. O Congresso, a Suprema Corte e o povo podem peticionar contra. O presidente não pode suspender deportações; a Suprema Corte tem a palavra final.

O presidente não pode usar companhias aéreas comerciais e deve viajar somente no famoso Air Force One. O presidente não pode ir ao cinema e aí fica assistindo o grande telão e comendo pipoca amanteigada na Casa Branca. É recomendado ao presidente que não limpe ou arrume a mesa de seu gabinete e não rasgue documentos. Funcionários cuidam disso.

O presidente não tem direitos autorais ao publicar trabalhos quando estiver no exercício do cargo. Pelas leis americanas, qualquer trabalho de funcionário público é de domínio público. O presidente, por segurança, não pode abrir as janelas da Casa Branca e nem de veículos oficiais. O presidente não pode andar em carro conversível, depois do assassinato de Kennedy. Quando o presidente está em trânsito o Serviço Secreto carrega uma pasta apelidada "football", com equipamentos para confirmação de identidade do presidente em caso de emergência e com o contato do Comando Militar Nacional.

O presidente não pode comparecer a eventos e apresentações e competições esportivas de seus filhos. O presidente não pode receber dinheiro de fora em adição ao salário do governo. Seus investimentos devem ficar num fundo cego até deixar o cargo. Trump se recusou a cumprir a norma e aí deu problema.