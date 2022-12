Jorge Luis Borges, um homem, sua obra e sua lenda

Os textos do volume, de autoria de Sergius Gonzaga, Ricardo Barberena, Luiz Gonzaga Lopes, Luis Augusto Fischer, Juremir Machado da Silva, José Eduardo Degrazia, Rafael Bán Jacobsen e Antônio Hohlfeldt, entre outros consagrados intelectuais, tratam das relações de Borges com o cinema, com os livros, as bibliotecas, o pampa, os mitos, os sonhos, os labirintos, o ato de escrever e a literatura e muitos outros aspectos da criativa e multifacetada obra de um escritor que, apesar de manter suas raízes argentinas, definitivamente ganhou caráter universal.

Lançamentos

Copa, jogo e vida

Em tempos de Copa do Mundo a gente, mais do que nunca, sempre filosofa que o futebol é uma grande metáfora sobre a vida, as pessoas, as relações e as sociedades humanas e que se engana, redondamente, quem pensa que se trata apenas de um estranho jogo onde vinte e dois homens correm freneticamente atrás de uma bola. Futebol é muito além de vitória,empate e derrota.

A paixão mundial pelo futebol fez com que hoje a FIFA hoje tenha 211 países filiados contra 193 da ONU- Organização das Nações Unidas. No Oriente e na África, em especial, nas últimas décadas houve aumento de países filiados e a paixão pela bola consolidou-se, organizada e poderosa como nunca. Nas últimas cinco décadas houve uma grande revolução no mundo do futebol. De esporte quase amador transformou-se numa das maiores indústrias do mundo, movimentando bilhões de dólares em salários, material esportivo, turismo e direitos de transmissão.

Quando nosso João Havelange assumiu a presidência da FIFA em 1974, apesar de já ser celebrada entidade e uma das mas organizações internacionais mais bem sucedidas, a federação estava quebrada. Havelange revolucionou a administração e as finanças, viajou pelo mundo para buscar novos filiados e recursos, fez contratos longos e milionários com patrocinadores e, quando entregou a FIFA para Joseph Blatter, em 1998, a entidade estava fortalecida.

O lendário jornalista investigativo inglês David Yallop ( 1937-2018) publicou um polêmico livro em 1998, intitulado Como Eles Roubaram o Jogo: Segredos dos Subterrâneos da FIFA (Editora Record), no qual registra os avanços e os problemas, inclusive de corrupção, da FIFA e do futebol, a partir de Havelange e relatou polêmicas envolvendo resultados de jogos de futebol e outras mazelas. Yallop registra que, a partir do crescimento da FIFA, houve concentração de poder e dinheiro em países da Europa, que não por acaso ganharam quase todas as últimas copas do Mundo nestes últimos 32 anos. Yallop ressalta os avanços do esporte, mas mostra os lados sombrios do mundo do futebol e lamenta que o futebol-arte tenha perdido muito espaço para o futebol-força.

A Copa do Mundo, por sua magnitude e alcance, mostra as riquezas, as pobrezas e as desigualdades do planeta, não só no campo do futebol. Ao lado do charme do esporte, dos gestos educados, especialmente dos japoneses, e de cenas tocantes envolvendo torcedores, jogadores e imprensa, existe um lado B, com histórias de milhares de empregados que morreram na construção de estádios no Catar, lances de corrupção, politicagem e outros aspectos que a gente bem sabe quais são.

Famintos de todo o planeta assistem os príncipes dos gramados se banqueteando com carne coberta a ouro, curtindo hotéis milionários e portando relógios que custam milhões de reais, entre outros itens do antigo "mercado do luxo" que, para quem não sabe, já existia no período paleolítico.