Príncipe britânico, rapper americana, realeza

Lançamentos

A palavra do ano

As "narrativas", as fantasias, os delírios, os devaneios, as alucinações, as verdades e as mentiras, ou a "melhor versão da verdade", como disse Carl Berstein, célebre jornalista do Watergate, fazem parte da história da humanidade. Acho até que desde o tempo em que os homens das cavernas mentiam ou falavam a verdade sobre as caças a javalis para alimentar as famílias. Em matéria de vida íntima (ou até de vida pública), honorários profissionais, salário, compra de imóvel, pescaria e muitas coisas, dá para mentir e inventar bastante, uma vez que não há como comprovar o que os papudos dizem e/ou mentem.

Pilatos perguntou a Jesus Cristo: que é a verdade? Cristo disse apenas que não era rei terreno, que tinha vindo ao mundo para trazer a verdade ao mundo e nada mais falou. O silêncio eloquente permanece. Desde os gregos até filósofos contemporâneos como Foucault, Sartre e Nietzsche, o tema da verdade (verdade absoluta, verdade relativa etc) segue e, hoje, com tanta informação, desinformação e deformação, segue o baile com as verdades, as mentiras e tudo mais dançando juntas, ao som das orquestras dos pretensos donos das informações, das redes sociais e dos poderosos que se acham deuses e são apenas meros mortais sentados nos mesmos vasos sanitários que todos nós.

Palavras, narrativas, histórias, polêmicas e aí a palavra do ano passado, segundo os dicionários e empresas do ramo, foi vacina. Este ano a Merriam-Webster, a editora mais antiga de dicionários nos Estados Unidos, acaba de escolher o termo "gaslighting" como a palavra do ano. Trata-se do ato ou prática de manipular psicologicamente alguém, em que informações são distorcidas ou falsificadas em benefício do manipulador. Já para o legendário dicionário Oxford, a expressão "goblin mode" (gíria que significa comportamento autoindulgente, preguiçoso, desleixado ou ganancioso) seria a palavra para definir 2022. As duas têm a ver, infelizmente.

Nesta era de desinformação, notícias falsas, conspirações, trolls do twiter e deep fakes, o Merriam-Webster tem mesmo razões para afirmar que "gaslighting" é a palavra do nosso tempo. O termo tem orígem na peça Gas Light (luz a gás), de 1938, do dramaturgo britânico Patrick Hamilton. Na peça o personagem principal Jack, tenta convencer a esposa Bella de que está ficando louca. A mulher diz que a luz a gás da casa está ficando mais fraca e ele diz que ela está só imaginando. Ele quer enlouquecê-la e roubá-la.

Os canais de comunicação em priscas eras eram mais simples e lentos e as notícias, verdadeiras ou não, não manipulavam tanto e tanta gente. Hoje, com esse imenso e poderoso número de canais e tecnologias usados para comunicação, informação, desinformação, manipulação e enganação, haja olhos de lince, ouvidos de tuberculoso e inteligência emocional e racional para lidar com esse mar de sons, imagens, palavras, ruídos e "mensagens" que envolvem política, economia, religião, costumes e tentativas de venda de uma infinidade de produtos e serviços.