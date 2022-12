Inícios dos conflitos na Ucrânia em 1931

Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer "deixar morrer de fome , "morrer de inanição", e tal termo passou a ser empregado no contexto da história ucraniana para definir os acontecimentos que mataram milhões de ucranianos de fome entre 1931-1933, a partir do genocídio contra os ucranianos empreendido pelo Plano Quinquenal comunismo soviético, liderado por Josef Stalin.

Fome na Ucrânia - Os relatos do front do Holomodor (Avis Rara, 176 páginas, R$ 44,90), do celebrado jornalista britânico Gareth Jones (1905-1935), assassinado em 1935 provavelmente pela polícia secreta soviética, é obra clássica que foi traduzida e organizada pelo jornalista brasileiro Duda Teixeira, em homenagem a Gareth, considerado um herói na Ucrânia e cujo trabalho passou a ser mais valorizado depois do colapso da URSS em 1991. Esta é a primeira tradução da obra de Jones para o português.

Aos 24 anos, Gareth iniciou a primeira das três viagens para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, para documentar a evolução do Plano Quinquenal, anunciado pelo ditador Josef Stalin. Na terceira viagem, em 1933. Jones testemunhou o Holodomor, palavra ucraniana formada pelas palavras holod (fome) e mor (extermínio). Na tragédia causada pela coletivização das terras e pelo confisco de grãos, cerca de quatro milhões de ucranianos morreram.

Para ficar vivo e poder recolher os relatos, Jones viajou de trem de Moscou a Kharkiv e saltou no meio do caminho, seguindo a linha de trem a pé, na neve, percorrendo dezenas de quilômetros para visitar vinte aldeias e conversar com os camponeses. "Não se pode passar pela estrada. Ela está marcada por corpos humanos. Não há mais ninguém entre todos os nossos amigos que tenham alguma coisa para comer. Os quatro filhos de seu irmão morreram de fome e os outros não estão longe disso. Eles sobrevivem - não é bom escrever isso - comendo a carne dos mortos", trecho de carta de colonos alemães que viviam na URSS em 1933. O trabalho de Jones inspirou o filme A Sombra de Stalin, da diretora Agnieszka Holland.