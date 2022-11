Relato atual sobre guerras culturais

A Guerra Contra o Ocidente (Avis Rara, 256 páginas, R$ 54,90, tradução de Fernando Silva), do celebrado escritor e jornalista best-seller Douglas Murray, editor associado do The Spectator e ex-colaborador de jornais como The Wall Street Journal, The Sun e The Times, mostra que há uma guerra em curso que não está sendo travada com armamentos, mas que tem potencial para destruir uma civilização.

Murray escreveu os best-sellers internacionais The Madness of the Crowds e The Strange Death of Europe e neste A Guerra Contra o Ocidente ele enfrenta temas altamente polêmicos, atuais e fundamentais como religião, liberdade de expressão, cultura e racismo, entre outros.

O autor questiona: você já reparou que as grandes manifestações de ativistas contra o racismo, machismo e homofobia ocorrem basicamente no Ocidente, justamente nas nações onde esses grupos têm mais direitos respeitados? O noticiário parece dizer que o Ocidente é responsável pelo que há de pior no mundo, refere Murray.

Para o autor muitos querem demonizar algumas culturas em detrimento de outras e ele argumenta que parece ser um problema apontar crimes e erros em nações não ocidentais. Há quem diga que fazer os mesmos apontamentos em nações não ocidentais seja discurso de ódio.

Murray ataca dizendo que nem só intelectuais e acadêmicos desonestos se beneficiam de fraudes intelectuais sobre liberdade, ecologia e outros temas, mas também nações hostis e violadoras de direitos humanos, que buscam distrair a opinião pública de suas vilanias.

Como se constata, a obra é uma bomba de revelações e aponta a campanha global que visa destruir a história do Ocidente e invalidar sua importância para a humanidade. Para o autor, é preciso acabar com o racismo, o sexismo e a homofobia não só na América, mas igualmente no Oriente Médio e na Ásia.