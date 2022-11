O guia essencial da cerveja

Em síntese, os leitores vão saber o que é cerveja (componentes), de onde vem a cerveja (com breve história, desde 10000 A.C) , como bebê-la (sabor, degustação, aroma) , estilos de cerveja (nacionalidades) e o que comer corretamente com a gelada (entradas, pratos principais e sobremesas) . Na penúltima parte do volume, está descrito o interessante caminho da edição visual da obra. Nas páginas finais, detalhado e útil índice remissivo, para facilitar a "degustar" a leitura.

Ao longo das quase 300 páginas do livro, com projeto gráfico totalmente colorido, os leitores igualmente poderão conhecer métodos de fabricação, referências comerciais de cada estilo e até receitas que levam cerveja em seu preparo: tudo, enfim, para enriquecer a experiência com a bebida e oferecer recursos para um consumo com mais significado.

Com incríveis infográficos e ilustrações de Alexandre Lucas e Renata Steffen, o trio de autores oferece uma gama de informações que aborda desde a história da bebida, a forma de servir e os ingredientes, até as escolas mais importantes, os estilos, as harmonizações e muito mais.

A cerveja é a bebida mais popular do Brasil e é chamada de cerva, ceva, loira, gelada, breja e por aí vai, sempre conquistando geração após geração de novos apaixonados. Esta devoção ganhou ainda mais força nas últimas décadas, com um boom de novos rótulos artesanais que começaram a disputar, com força, espaço no mercado. O mundo da cerveja, que é milenar, é rico, cheio de complexidades, aromas, sabores e curiosidades.

Lançamentos

Vestígios 2 - Histórias de Vida e de Morte (BesouroBox, 168 páginas, R$ 64,90), de Anderson Morales, experiente professor e perito criminal oficial do RS desde 2009, aborda, com profundidade e técnica, casos de feminicídios e suicídios, tratando das principais causas e estatísticas. Anderson narra histórias inusitadas e detalhes de crimes, autores e locais.

Tecendo Fragmentos (Editora Metamorfose, 104 páginas), do professor universitário e escritor Alexandre F. Beluco, apresenta dez contos sobre situações inusitadas, viagens no tempo, relacionamentos, traições, assassinatos e questões científicas e tecnológicas. Apresentação da poeta e escritora Ana Mello.

Eduardo Macedo Linhares, um gaúcho

Nosso Rio Grande do Sul é um Estado único, pessoal e intransferível, brasileiro por opção, com fronteiras marcadas a ponta de lança e pata de cavalo e forte estado de espírito pairando acima de nossas humanas peleias. Guilhermino Cesar, Elmar Bones, Saint Hilaire, Simões Lopes Neto, Alcydes Maya, Jorge Salis Goulart, Aurélio Porto, Aquiles Porto Alegre, Erico Verissimo, L.A. Assis Brasil, Tabajara Ruas, Cyro Martins, Frei Rovílio Costa, Paulo Xavier e Moacyr Flores,entre outros, contam nossas histórias de 12 mil anos, que teve movimentação acentuada nos últimos 500 anos, depois do descobrimento.

No cinema, O Quatrilho, Anahy de Las Misiones, A paixão de Jacobina, Netto perde sua alma e O Tempo e o Vento são alguns de nossos grandes filmes sobre esta terra que é um riquíssimo mosaico de etnias, paisagens, linguagens e culturas. Somos gaúchos, rio-grandenses, brasileiros e cidadãos do mundo.

Sobre a terra - A trajetória de Eduardo Macedo Linhares, obra escrita pelo experiente e competente jornalista Renato Dalto, em suas 175 páginas e 10 capítulos, dezenas de belas fotos em cores e em preto e branco e depoimentos de Eduardo, apresenta a biografia de um dos maiores e mais premiados pecuaristas brasileiros das últimas décadas e, sobretudo, de um grande alegretense, que segue, aos noventa e dois anos, firme e forte na liderança da GAP Genética, criada em Uruguaiana em 1993 ao lado de sua esposa Maria Helena e que acabou por tornar-se referência nacional e internacional no segmento.

Com capa que traz foto de Angela Linhares da Silva, coordenação, textos e edição de Renato Dalto e projeto gráfico de Daniel Abreu, da Cumulus AgroComunicação, a obra contou com prefácio do empresário rural, zootécnico e ex-ministro da Agriculutra Luiz Fernando Cirne Lima, que escreveu: "Este excelente livro conta muito bem a história empresarial do Eduardo. De minha parte, acrescento que a grande realização da doce Maria Helena e de Eduardo foi a maneira como criaram, educaram e orientaram seus filhos, o que lhes permite desfrutarem hoje da insuperável satisfação de vê-los, todos, bem encaminhados, com a certeza de que a GAP assegurará uma quinta geração de competência e saber viver."

O livro conta as bicentenárias origens da família Macedo no RS, onde, como disse Atahualpa Yupanqui, "la pampa es el cielo al revés", e narra a criação extensiva de bovinos e ovinos dos primeiros tempos e os avanços genéticos que vieram depois, com as importações de animais de outros países e desenvolvimento de ovinos da raça Merino e bovinos da raça Brangus. O livro narra a épica viagem de carneiros australianos para cá e conta como Eduardo premiou um animal da eterna Rainha Elizabeth II, nas terras de Shakespeare,além de relatar como a família resolveu investir em terras, plantação e criação no Brasil Central.

Um belo e terno capítulo da obra é dedicado, com muita justiça, para Heloisa, segunda filha de Eduardo e Maria Helena, que, depois de muito colaborar com a família e com a GAP, partiu precocemente aos 54 anos, em 2015.