Novo olhar sobre a Primeira Cruzada

A partir de fontes orientais por muito tempo ignoradas, Frankopan oferece um novo e provocante olhar para a Primeira Cruzada e apresenta um retrato fiel sobre a tomada de Jerusalém, que assentou as bases do domínio da Europa Ocidental e formou o mundo moderno tal como o conhecemos.

A historiografia ocidental diz que a Cruzada foi uma expedição militar e religiosa iniciado pelo Papa Urbano II para libertar Jerusalém da ameaça islâmica. Peter Frankopan questiona se o verdadeiro catalisador foi Roma e, diferentemente de outros historiadores, dirige sua atenção para os acontecimentos do Oriente, em particular de Constantinopla, sede do Império Bizantino Cristão.

A Primeira Cruzada foi a inicial de uma série de guerras religiosas iniciadas, apoiadas e, às vezes, dirigidas pela Igreja Católica. Iniciada em 15 de agosto de 1096 e terminada em 12 de agosto de 1099, tinha como objetivo recuperar a Terra Santa do domínio islâmico. Os cruzados passaram por Constantinopla, conseguiram apoio dos bizantinos e, depois conquistaram as cidades de Niceia e Antioquia, chegando a Jerusalém no final de 1098.

Lançamentos

Revolução Farroupilha - 1835-1845 (Martins Livreiro Editora, 80 páginas, R$ 40,00), do escritor cachoeirense Luiz Alfredo Borges, é uma prazerosa narrativa histórica ilustrada por Gabriel Dias Carati com personagens e locais de nossa Revolução. Apresentação do professor e historiador Moacyr Flores.

O dia em que o Rio Grande se separou do Brasil, de Ronaldo Sant'Anna, consagrado jornalista e professor-doutor universitário de Jornalismo da Universidade do Sul de Santa Catarina, mescla ficção e fatos históricos envolvendo alunos de jornalismo da Ufrgs entre 1969-72 na luta armada contra a ditadura. Lançamento 4/11,18h, na Feira do Livro.

Feira do Livro

Pontual, eterna e florescente como esta primavera meio invernal que está aí pintando de lilás nossas calçadas, a 68ª. Feira do Livro, graças a Deus e a nós, de novo presencial, chegou para renovar a verdade de que um país se faz com livros e pessoas livres. O livro e a literatura são, acima de tudo, os territórios infinitos dos eternos sonhos, fantasias, ciências, artes, criatividade e liberdade. Censores de todo o tipo e de todos os tempos não entram para a História, entram para a imprescindível lata de lixo do esquecimento da História. Não há censor capaz de acabar com o espírito libertário do ser humano.

Livros, verdadeiros paraísos e jardins de bolso, podem não mudar o mundo, mas certamente mudam as pessoas que mudam o mundo. Com livros você jamais está completamente só e sempre estará de algum modo acompanhado. Desde 6 mil anos atrás, em papiros e pergaminhos, passando por Gutenberg no século XV, até nossos modernos livros digitais, a história do livro é a história da escrita e, ao lado da notável história do trabalho humano, é parte fundamental da civilização. Sem linguagem, poesia e sem contar histórias, desde a roda à volta do fogo de chão das cavernas, não há mundo ou pessoas dignas desse nome. Somos o que somos por causa da linguagem e não apenas por causa da nossa tantas vezes pretensa racionalidade.

O livro impresso e o livro digital são objetos de design incomparáveis e resistem aos milênios. A invenção do livro impresso, especialmente, pode ser comparada à invenção da roda ou da Web, em termos de desenvolvimento humano. Livro impresso não enguiça, dá para ler sentado, deitado no sofá, na cama ou na rede, na cidade, no pampa, na serra e na praia. Não adianta pessoas ditatoriais queimarem ou censurarem alguns livros. Nunca queimarão todos. Nunca queimarão a memoria milenar e universal humana.

Jorge Luis Borges, para quem os sonhos e os livros eram a própria vida, disse que sempre imaginou que o paraíso fosse uma espécie de livraria e, então, certamente ele diria que nossa Feira do Livro é, na entrada da primavera, o paraíso ao ar livre, o mesmo paraíso sempre cada vez melhor e com um simpático e celestial desconto.

Livros ótimos dão origem a ótimos filmes e séries, e séries e filmes notáveis até podem originar livros excelentes. Mas a leitura silenciosa e solitária do livro impresso é uma experiência única, pessoal e intransferível e as crianças e os pais devem aprender isso. A inteligência, a fantasia, a criatividade e a inspiração que conseguimos através da leitura do livro impresso são incomparáveis. Os sons, as luzinhas, as musiquinhas e as cores dos livros e outros meios eletrônicos e digitais são sedutores, mas a mágica da leitura do livro impresso é absolutamente diferente.

Há quase 50 anos, modestamente, escrevo sobre livros em jornais, e há quase 30 anos estou aqui no glorioso Jornal do Comércio, que ano que vem será um nonagenário, um noventão lépido, que veste um eterno e impecável blazer azul. Os livros e a leitura continuam, como a Feira do Livro, o céu, o sol, a terra, o mar, a lua e as estrelas.