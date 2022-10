O maior serial killer americano

Dia 26 de outubro próximo a adaptação cinematográfica de O enfermeiro chega no Netflix, estrelada pelos vencedores do Oscar Eddie Redmayne (Animais Fantásticos) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye). O filme é um dos mais aguardados da plataforma de streaming em 2022.

Obra-prima do true crime, o relato pinta um retrato vívido da loucura, mostra um vislumbre penetrante do sistema de saúde norte-americano e o autor, com competência, vai muito além da descrição, evitando se colocar como árbitro final dos fatos. Quando o criminoso recebeu a sentença final e foi levado para a viatura da polícia em março de 2006, parecia que os segredos sinistros de sua vida, carreira e captura desapareceriam com ele.

O enfermeiro da noite (Editora Intrínseca, 416 páginas, R$ 69,90, E-Book R$ 46,90, tradução de Marina Vargas), de Charles Graeber, jornalista premiado e escritor best-seller do The New York Times, é, acima de tudo, uma grande reportagem de um mestre do jornalismo investigativo, com riqueza de detalhes, sobre a trajetória do maior serial killer da história dos Estados Unidos. Graeber já publicou em veículos como The New Yorker, Bloomberg Businessweek, National Geographic, Vogue e The Guardian.

Lançamentos

Sequestros na noite (L&PM, 232 páginas, R$ 54,90), do consagrado Andrea Camilleri, traz investigação inédita do lendário comissário Montalbano, inédita no Brasil. Uma mosca acorda Montalbano na madrugada, que aparta uma briga na beira da praia e quase é preso. Um estranho invade sua casa e no comissariado ele investiga o sequestro de uma mulher. As pistas dão em nada...

O poder do jejum intermitente (Editora Planeta, 256 páginas, R$ 69,90), da farmacêutica portuguesa Alexandra Vasconcelos, ensina, com todos os detalhes, como utilizar o jejum intermitente para perder peso e combater o diabetes e outras disfunções metabólicas. O jejum ativa a produção de hormônios do crescimento.

Semvergonho - Crônicas com e sem noção (Santa Sede Editorial, 180 páginas, R$ 40,00), de Tiago Maria, publicitário e escritor, traz 84 textos, entre inéditos e publicados, com humor e agilidade sobre nonsense, infância, sexualidade, linguagem e cidade. Ruben Penz, Valesca de Assis e Guilherme Tauil apresentam.

Dia da Criança e Coleção Esquilo

Em 1925, em Genebra, foi proclamado o Dia Internacional da Criança, durante a Conferência Mundial para o Bem-estar da Criança. Desde então, muitos países celebram a data em 1º. de junho. No Brasil, em 1924 , o deputado federal Galdino de Valle Filho lançou a ideia e a Câmara aprovou o dia 12 de outubro. E o então presidente Arthur Bernardes assinou o decreto 4867, de 05 de novembro de 1924. Em 1960, a Fábrica de Brinquedos Estrela, em conjunto com a Johnson & Johnson, lançou a "Semana do Bebê Robusto", e o 12 de outubro passou a integrar o calendário das festas comerciais. Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, marco importantíssimo, estabeleceu tratamento quanto à criminalidade infantojuvenil, saúde nos primeiros anos e condições de trabalho e educação.

Como disse Wordsworth, "o menino é o pai do homem". Hoje podemos atualizar para "as crianças são os pais dos adultos", para ficar de bem até com os politicamente (in)corretos. O genial poeta Baudelaire disse que "a infância é a verdadeira pátria de um homem". Pura verdade. As pessoas são filhas dos seus antigos sonhos e das perspectivas que tinham nos primeiros anos. Ninguém esquece do lugar onde viu pela primeira vez a luz do sol, colinas verdejantes, azul do mar ou o pampa (el cielo al revés).

Para celebrar este Dia da Criança o Grupo Zaffari está distribuindo gratuitamente , para escolas, 2.500 estojos contendo 10 livros infantis do premiadíssimo publicitário, poeta, cronista, contista, compositor, dramaturgo e escritor Luiz Coronel, com ilustrações de Pedro López, Bárbara Furlan, Renan Santos, Claudine Knijnik e Janaína Tokitaka. A obra publicada pela Mecenas Editora e Agência Matriz , com apoio do Grupo Zaffari e Secretaria Especial da Cultura- Ministério do Turismo é intitulada Coleção Esquilo e teve dois de seus títulos premiados. Ave-Fauna recebeu o Prêmio Octavio Paz, da Revista Plural (México) e Venturinha, o amigo do vento recebeu o Prêmio Açorianos de Poesia de 2028, na categoria infantil.

Manoel de Barros, Lya Luft, Carlos Nejar e Moacyr Scliar, entre muitos outros, elogiaram calorosamente a coleção, que trata, com leveza, humor e sensibilidade temas como vento, "ventonautas", viagens pelo mundo, Negrinho do Pastoreio, Dom Quixote, direitos dos animais, natureza e fauna.

O que diferencia grandemente esta coleção de outras obras infantis é que as belíssimas ilustrações em cores, os textos em prosa e os poemas, além do prazer da leitura, possibilitam que os leitores aprendam sobre música, direitos, natureza e outros temas essenciais.

Nesse tenso momento eleitoral em que estamos, o volume A eleição dos animais, com sua assembleia das Águas, Parlamento do Ar e Constituinte das Matas, pode nos dar boas lições. "Correm boatos pela mata, / talvez nem saia eleição... / O Ibope é do cachorro,/ mas conspiram tigre e leão" , "As urnas vão ser abertas. / O galo anuncia o dia. / São diplomados os eleitos. / Viva a bichocracia."