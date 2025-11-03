“Este projeto de lei faz o Brasil retroceder em um momento em que a aviação deveria estar ajudando a impulsionar o crescimento. Ao reintroduzir regras desatualizadas e uniformes sobre bagagem e assentos, a proposta corre o risco de limitar a concorrência e o acesso a tarifas acessíveis, prejudicando os consumidores.” Peter Cerdá, vice-presidente da Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

“A proposta traz segurança jurídica ao contribuinte, pois garante a confiabilidade e a previsibilidade de que a eventual alteração na legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), seja qual for o desfecho da proposição no Parlamento, não será obrigatoriamente rediscutida a cada cinco anos.” Dorinha Seabra, senadora (União-TO).

“Queremos que as empresas venham, permaneçam e cresçam em Novo Hamburgo, gerando mais emprego, renda e oportunidades para toda a comunidade.” Daiana Monzon, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e Turismo de Novo Hamburgo.

“O Brasil tem os veículos mais sustentáveis entre os principais mercados. O País parte de uma base energética mais limpa. Temos uma vantagem que pode ser melhorada, mas já estamos bem na foto.” Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).