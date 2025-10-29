“Acreditamos que vamos, sim, ser líderes nessa transição energética, e que vamos entregar tudo conforme o nosso compromisso no Acordo de Paris.” Magda Chambriard, presidente da Petrobras.

“A revisão do plano de carreira dos servidores do Judiciário era muito necessária. Agora, esperamos ver na prática o seu desenvolvimento.” Paulo Olympio, presidente da Associação dos Servidores da Justiça do RS (ASJ).

“Quanto maior o controle exigido das instituições financeiras, maior a responsabilidade civil por omissão ou falha no dever de vigilância. Se o banco é obrigado a adotar medidas de prevenção, mas falha em identificar uma fraude evidente, pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo consumidor.” Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor.

“Ultrapassar 1,5°C tem consequências devastadoras. Algumas consequências são pontos de inflexão, seja na Amazônia, na Groenlândia, na Antártida ou nos recifes de coral. Não queremos ver a Amazônia como uma savana. Mas esse é um verdadeiro risco se não mudarmos de rumo e se não reduzirmos drasticamente a emissão (de gases de efeito estufa) o mais rápido possível.” António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).