“A resiliência das redes de energia é um dos temas mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais estratégicos para o futuro do setor. As redes precisam ser capazes não só de suportar os impactos de eventos extremos, mas de se recuperar rapidamente. Quando uma rede aguenta uma tempestade, quando a energia volta mais rápido, isso significa que estamos protegendo lares, hospitais, escolas, pequenas empresas”. Agnes da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"Sabemos que está ocorrendo uma escassez de mão de obra na construção civil. Os empregadores têm buscado mão de obra, mas não têm. A forma como eles encontram de atrair essa mão de obra é oferecendo maiores salários. E mesmo oferecendo maiores salários, às vezes não encontram mão de obra para suprir os seus cronogramas de atividade." Janaina Feijó, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE).

"Estamos intensificando um trabalho de projeção da avicultura do Rio Grande do Sul e nossa condição de superação e atendimento de diversos mercados. Vamos em busca de inovação, tecnologia e valorização do setor, motivando as relações no comércio exterior." José Eduardo Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).