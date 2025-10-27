“A presença do BRDE na Febraban fortalece a posição do Rio Grande do Sul no Sistema Financeiro Nacional e amplia a capacidade do Estado de participar das grandes discussões sobre regulação, inovação e crédito produtivo. Ter assento na federação é estratégico: significa estar onde as decisões ocorrem, conectando o banco – e o próprio Estado – a novas oportunidades de desenvolvimento”. Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.



“O foco é combustíveis fósseis, não tem por onde fugir. Tem uma pressão enorme para que florestas entrem com peso significativo nas discussões da COP30, o que eu não concordo.” Thelma Krug, líder do comitê científico da COP30.



“O ano de 2025 escancarou a fragilidade do modelo tarifário tradicional, que continua repassando custos desnecessários ao consumidor. O brasileiro paga caro não apenas pela energia que consome, mas por uma série de encargos e subsídios que distorcem o preço real.” Gustavo Ayala, CEO do Grupo Bolt.

“Acreditamos no associativismo como uma grande ferramenta de transformação, pela colaboração, pela contribuição e pelo olhar coletivo.” Ubiratã Rezler, presidente do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias).