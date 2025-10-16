"Nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de marketshare, a perda de competitividade, vem fazendo com que tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa. E ao impactar o caixa, falo principalmente nos últimos meses, vem afetando a operação, o que potencializa esse ciclo negativo.” Emmanoel Rondon, presidente dos Correios.

"Um recado às companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. A Câmara não vai aceitar esse abuso. Vou pautar a urgência do PL 5041/25, do deputado Da Vitória (PP-ES), que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. O consumidor vem em primeiro lugar." Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados.

"A presença feminina deve estar em todos os espaços, não apenas de poder, mas de participação, de atuação, no sentido de termos uma sociedade verdadeiramente representada.” Carmen Lúcia, ministra do STF.