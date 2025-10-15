"A Petrobras tem ciência da sua responsabilidade no desafio climático. Estamos empenhados em iniciativas de baixo carbono, gerando combustíveis renováveis e temos buscando parceiros com expertise e que estão acelerando seus processos de transição energética", elencou a diretora.” Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras

“Esse é o grande desafio hoje, a retomada do modelo da industrialização para que a gente possa agregar mais valor à economia brasileira.” Décio Lima, diretor-presidente do Sebrae Nacional.

"Uma das coisas que eu disse [ao governo]: se não vai perseguir a meta de zero, faz a meta em cima do piso. Transforma a meta no piso e deixa legal o processo. O problema é que o governo passou a executar a meta em cima do piso." Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União.

“A Mercopar já foi realizada em tempos de prosperidade, tempos de pandemia, crises climáticas, momentos de recuperação. Em todos eles, a indústria gaúcha se manteve forte, e é essa força que nos permite liderar sua transformação com os olhos no amanhã. Aumentar a produtividade e a inovação é o caminho.” Cláudio Bier, presidente do Sistema Fiergs