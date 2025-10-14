"Trump aprendeu a usar as tarifas como uma arma para fazer bullying contra outros países, mas está apenas afastando-os dos EUA, que está reduzindo seu comércio internacional, se tornando uma economia mais fechada e com maior inflação." Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados

“O pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que enquanto negocia, suspenda os 40%. Esse foi o pleito. Aí temos um ganha-ganha. Há muita possibilidade de parceria entre Brasil e EUA.” Geraldo Alckmin, vice-presidente da República.

"A motofaixa é uma experiência importante para Porto Alegre. A partir dos dados e observações, poderemos avaliar sua efetividade e possíveis ampliações para outras regiões da cidade. O objetivo é organizar a circulação de motos em vias de grande fluxo e aumentar a segurança viária dos motociclistas." Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da EPTC.