"Quando o poder público se une à iniciativa privada, que faz o que é certo e correto, de maneira ética, transparente e responsável, podemos, sim, alavancar o desenvolvimento de uma região. E não atrapalhar.” Paula Librelotto, prefeita de Cruz Alta

"O desenvolvimento econômico é um desafio que gera oportunidades. Passo Fundo é a principal cidade da Região Norte. Temos um ecossistema de indústria e de inovação. Passo Fundo hoje é uma cidade absolutamente vinculada às energias renováveis e esse é o futuro do mundo." Adolfo Freitas, Secretário de Desenvolvimento de Passo Fundo.

“Eu sou otimista por natureza. Então, vejo uma oportunidade, de que nossa região e, principalmente Cruz Alta, está em uma transformação muito grande em infraestrutura e crescimento agroindustrial que é exatamente o que essa região precisa.” Daniel Jobim Badaraco, vice-presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta

“O desafio do setor imobiliário no Interior é conhecer bem o território e identificar bons terrenos para investimento. Falta uma rede local de parceiros que possa apoiar as incorporadoras nesse mapeamento, garantindo localização e viabilidade. A região tem potencial, mas ainda é pouco explorada por empresas de grande porte. A oportunidade está em expandir com sustentabilidade.” Robson Durão, representante comercial da Cyrela