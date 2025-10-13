Porto Alegre,

Frases e Personagens

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 00:25

Douglas Inácio, gerente sênior da KPMG Passo Fundo, em evento do Mapa Econômico do RS em Cruz Alta

TÂNIA MEINERZ/JC
“Morei por 15 anos em São Paulo e sempre que vinha a Cruz Alta a cidade estava cheia de buracos. Com alinhamento político, isso mudou e a cidade está se desenvolvendo. Então, a principal oportunidade é estarmos com esse alinhamento e uma mudança de cultura das pessoas, de sair da ideia de que Cruz Alta não pode evoluir, e pensar que é um lugar que vai dar certo.” Paula Zago, administradora da Bernardi Materiais de Construção.
“O desenvolvimento econômico é uma oportunidade, especialmente para o município de Passo Fundo, porque vivemos um momento de muita pujança. É um momento especial porque o desenvolvimento econômico com a inovação tem gerado cada vez mais potencial de qualidade de vida. O desafio é manter uma estrutura urbana e de oportunidades.” Secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen.
“O maior gargalo ao desenvolvimento do Norte do RS é logístico. As rodovias que ligam Passo Fundo, Panambi e Cruz Alta ainda são de pista simples e carecem de manutenção. Isso afeta o escoamento da produção de grãos e o transporte industrial. Além disso, falta investimento em ferrovias, o que encarece a distribuição. Por outro lado, vejo oportunidade na inovação.” Douglas Inácio, gerente sênior da KPMG Passo Fundo, em evento do Mapa Econômico do RS em Cruz Alta.

