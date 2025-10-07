“Quando a agropecuária vai muito bem no Rio Grande do Sul, ela vai puxar o PIB para cima, mas, quando vai mal, se torna um ponto de vulnerabilidade. E a indústria, por mais que seja desenvolvida, pode talvez aumentar a diversificação para outros segmentos, talvez alguns que estão em alta agora, ligados à tecnologia da informação, e que possam aquecer a economia.” Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

“A inflação dá sinais de controle, o câmbio se estabiliza e os juros altos devem permanecer por mais tempo, o que reforça a importância de liderança disciplinada e visão de longo prazo. Não é um momento para correr riscos desnecessários, e sim para fortalecer fundamentos, cortar custos e preparar o terreno para a próxima fase de crescimento.” João Kepler, investidor e CEO da Equity Group.

“O comércio Brasil–Estados Unidos é sustentado por uma ampla rede de empresas, investimentos e interesses mútuos. Esperamos que o diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump abra caminho para negociações que devolvam previsibilidade e permitam preservar e expandir o comércio e os investimentos bilaterais.” Abrão Neto, presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil).