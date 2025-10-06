“O segmento de renda fixa vem crescendo de forma consistente nos últimos anos na Bolsa de Valores, mas ainda há um grande potencial a ser explorado, especialmente por meio da negociação eletrônica. Esse avanço é resultado do trabalho contínuo da B3 na evolução da nossa plataforma, além de iniciativas voltadas para ampliar a liquidez no mercado secundário e gerar novas oportunidades para nossos clientes.” Fernando Bianchini, superintendente de Produtos de Renda Fixa da B3.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
“O segmento de renda fixa vem crescendo de forma consistente nos últimos anos na Bolsa de Valores, mas ainda há um grande potencial a ser explorado, especialmente por meio da negociação eletrônica. Esse avanço é resultado do trabalho contínuo da B3 na evolução da nossa plataforma, além de iniciativas voltadas para ampliar a liquidez no mercado secundário e gerar novas oportunidades para nossos clientes.” Fernando Bianchini, superintendente de Produtos de Renda Fixa da B3.
“Os números confirmam uma retomada consistente do franchising gaúcho após o impacto das enchentes no primeiro semestre do ano passado. Crescemos acima da média regional e nacional em faturamento porque as redes profissionalizaram gestão, ajustaram operações e responderam rápido à volta do consumidor.” André Belz, diretor regional da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
“Os primeiros embarques de carne de frango após a retomada já foram realizados e a expectativa é que as exportações se restabeleçam nos mesmos níveis de antes, com uma oportunidade de eventual aumento frente à demanda não atendida neste período de suspensão. Por isso, há forte expectativa quanto aos resultados desta edição da Anuga.” Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).