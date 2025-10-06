“O segmento de renda fixa vem crescendo de forma consistente nos últimos anos na Bolsa de Valores, mas ainda há um grande potencial a ser explorado, especialmente por meio da negociação eletrônica. Esse avanço é resultado do trabalho contínuo da B3 na evolução da nossa plataforma, além de iniciativas voltadas para ampliar a liquidez no mercado secundário e gerar novas oportunidades para nossos clientes.” Fernando Bianchini, superintendente de Produtos de Renda Fixa da B3.

“Os números confirmam uma retomada consistente do franchising gaúcho após o impacto das enchentes no primeiro semestre do ano passado. Crescemos acima da média regional e nacional em faturamento porque as redes profissionalizaram gestão, ajustaram operações e responderam rápido à volta do consumidor.” André Belz, diretor regional da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“Os primeiros embarques de carne de frango após a retomada já foram realizados e a expectativa é que as exportações se restabeleçam nos mesmos níveis de antes, com uma oportunidade de eventual aumento frente à demanda não atendida neste período de suspensão. Por isso, há forte expectativa quanto aos resultados desta edição da Anuga.” Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).