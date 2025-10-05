Porto Alegre,

Publicada em 05 de Outubro de 2025 às 19:00

José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

CNDL/Divulgação/JC
“Apesar de termos uma costa litorânea extensa, usamos pouco a navegação por cabotagem. Para a indústria, que transporta grandes cargas e volumes, a modalidade é um grande diferencial para a competitividade.” Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).
“Se tivéssemos uma taxa de juros menor, o crescimento na venda de veículos seria muito mais agressivo, ultrapassaria os 5% do início do ano.” Arcelio Junior, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
“A elevação da faixa de isenção do IR exige que empresas revisem custos trabalhistas e incentivos fiscais para preservar margens. O compliance é decisivo para evitar passivos e viabilizar planejamentos seguros. A maior taxação sobre altas rendas deve acelerar ajustes societários e reestruturações patrimoniais.” Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio.
“A não incidência do IBS e da CBS sobre as associações sem fins lucrativos foi aprovada no Senado. Essa decisão garante que continuemos focados em nosso propósito de apoiar o empreendedor sem onerar o associativismo com novos tributos.” José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

