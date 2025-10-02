“Conectividade não é mais um luxo de conveniência. É uma infraestrutura invisível da cidadania. Assim como a energia elétrica ilumina nossas casas e a água abastece nossas torneiras, a rede digital sustenta a vida econômica, social e democrática.” Alexandre Freire, conselheiro da Anatel.

"O setor moveleiro será um dos mais penalizados pelo tarifaço dos EUA: os polos do Sul do Brasil, em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que exportam móveis de madeira e estofados, dependem fortemente do mercado norte-americano, que absorve quase 30% de suas vendas externas. A indústria de móveis concentra os maiores riscos, ameaçando empregos e margens em regiões industriais estratégicas." Jackson Campos, especialista em comércio exterior.

"A maior arrecadação de IOF da história é um dado fiscal, mas também um sinal regulatório que expõe a necessidade de empresas e investidores repensarem o uso de instrumentos de crédito e de mercado de capitais.” Walter Fritzke, Head de Mercado de Capitais no Martinelli Advogados.

“Agronegócio, saneamento, infraestrutura e saúde são áreas com espaço para expansão e onde a inovação pode destravar eficiência e escala.” Pedro Ramos, superintendente de Tecnologia do Sicredi.