Daniela Kraemer, gerente de Relações Públicas e Governamentais da General Motors

“O impacto imediato do desemprego em 5,6% é positivo para o consumo, mas o futuro exige atenção: a dificuldade em reduzir ainda mais essa taxa pode gerar pressões salariais se a produtividade não acompanhar. Para o investidor, isso reforça o espaço para alocações em renda fixa e crédito estruturado, que seguirão forte como alternativa de previsibilidade” Pedro Da Matta, economista e CEO da Audax Capital.

“Em um ambiente competitivo, ter atitudes equilibradas em prol do social, ambiental e de governança é um diferencial que promove o avanço sustentável dos negócios e dos projetos.” Claudia Guimarães, vice-presidente do Conselho Empresarial ESG da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

“Hoje, falamos muito da liderança que se preocupa com as pessoas, que busca a individualização de cada um e a resolução dos problemas. Quando falamos disso, percebemos que as características de um líder do futuro são natas na mulher. Ela tem resiliência, supera obstáculos e apresenta flexibilidade para se adaptar. Entendo que o perfil feminino é muito importante e tem sido cada vez mais valorizado nas empresas.” Daniela Kraemer, diretora do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) e gerente de Relações Públicas e Governamentais da General Motors.