Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

"Alguma acomodação no mercado de trabalho é esperada durante o segundo semestre, dada a taxa de juros no patamar de 15% a.a. Porém, o CAGED já apresenta o segundo mês consecutivo de surpresa negativa, o que reforça as expectativas de que o Banco Central deve iniciar o corte de juros durante o primeiro trimestre de 2026.” Sara Paixão, Analista de Macroeconomia da InvestSmart XP.

“Mesmo diante da fragmentação global, o Brasil pode consolidar-se como um provedor de energia limpa e confiável, essencial para cadeias produtivas verdes e metas climáticas globais. Será necessário superar desafios históricos, como a limitação da infraestrutura de rede, a dependência de importações estratégicas e a ausência de uma política industrial articulada.” Manuel Fernandes, sócio-líder do setor de Energia e Recursos Naturais da KPMG no Brasil.