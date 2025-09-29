“Temos um longo caminho a percorrer. O setor público, que tem um papel importante, tem feito um esforço, mas o volume de investimento ainda é insuficiente. Consideramos que hoje investimos alguma coisa entre 2% e 2,5% do PIB em infraestrutura, mas precisamos investir 4% do PIB.” Humberto Rangel, diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada — Infraestrutura (Sinicon).

“Mesmo após os primeiros cortes de juros pelo Fed, a inflação nos Estados Unidos continua resistente. Para emergentes como o Brasil, isso significa dólar mais firme e custo de financiamento global ainda elevado, cenário que pressiona empresas com exposição a importados ou passivos dolarizados.” Richard Ionescu, CEO do Grupo IOX.

“O seguro de vida não se restringe a uma proteção em caso de perda: é um instrumento que garante estabilidade financeira, assegura a continuidade dos projetos familiares e dá tranquilidade para enfrentar momentos de incerteza.” Letícia Gama, gerente executiva de Gestão de Portfólio dos Seguros de Pessoas da Brasilseg.

“Estar entre as melhores e maiores empresas brasileiras sempre foi e continua sendo uma das razões para buscarmos a excelência e a liderança nos setores nos quais atuamos.” André Vidal Armaganijan, CEO da Marcopolo.