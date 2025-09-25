Felipe Camozzato, deputado estadual (Novo)

“Os países podem aumentar a produtividade e fortalecer o crescimento doméstico; restaurar amortecedores fiscais para abrir espaço a investimentos necessários e em preparação para futuros choques; e reforçar a estabilidade financeira.” Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

“O consumo está voltando. O índice de incerteza, que explodiu no início do ano, já recuperou cerca de dois terços da alta em relação a abril.” Samuel Pessôa, pesquisador associado do FGV/IBRE.

“Falar em sustentabilidade é reconhecer a importância de marcos legais para preservar o meio ambiente e promover um turismo responsável. É integrar economia criativa, cultura e as especificidades de cada localidade, transformando o turismo em um setor que gera renda, desenvolvimento e impacto positivo para as comunidades.” Aldo Luiz Valentim, diretor do Departamento de Qualidade, Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo do Ministério do Turismo.