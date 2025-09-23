António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

“Os recursos sonegados no setor de combustíveis poderiam ser revertidos para Saúde, Educação e Segurança, áreas que carecem de investimentos permanentes. O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor.” Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL).

“A tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Assim como o carro não eliminou a necessidade do condutor, mas lhe deu velocidade e conforto, a inteligência artificial e o Business Intelligence não anulam o papel do ser humano, mas elevam sua performance, permitindo que ele faça mais em menos tempo.” Lacier Dias, especialista em estratégia, tecnologia e transformação digital.

“Uma catástrofe pode bater à nossa porta a qualquer momento. Precisamos ampliar a cobertura dos seguros e incluir esses riscos.” Ricardo Pansera, vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados (Fenacor).