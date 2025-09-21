“Precisamos de políticas públicas estratégicas e perenes para enfrentar os desafios da segurança no transporte.” Valter Souza, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte (CNT).
“O Programa Família Gaúcha é o projeto mais importante e significativo da história da nossa instituição, porque traduz o nosso propósito: promover cidadania, fortalecer vínculos e ampliar oportunidades, contribuindo para que cada pessoa possa construir um futuro melhor para si, para sua comunidade e para o Estado.” Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.
“Ao ceder uma conta ou documento para terceiros, o cidadão se expõe diretamente a esquemas criminosos e responderá por seus efeitos colaterais; por isso, é fundamental compreender que proteger seus dados é também proteger sua própria segurança jurídica e financeira.” Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).
“Os dados da safra mostram a confiança dos homens e das mulheres do campo para seguir com a produção. A expertise dos produtores e a utilização crescente de tecnologia refletem no bom resultado que reafirma a posição do País como um dos principais fornecedores globais de alimentos, fibras e bioenergia.” Edegar Pretto, presidente da Conab.