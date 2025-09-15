“Juros altos acarretam diretamente no encarecimento do crédito, no comprometimento da tomada de decisões de investimento das empresas e de consumo das famílias. A consequência disso recai sobre a cadeia produtiva, que acaba arrefecendo a produção de forma a adequá-la a essa conjuntura atual.” Bernardo Almeida, analista da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.
“A adoção de inteligência artificial e canais digitais não é apenas uma tendência tecnológica, mas uma resposta direta à necessidade de confiança, eficiência e personalização na experiência do cliente.” Mario Marchetti, diretor-geral da Sinch para a América Latina.
“Os problemas no Brasil são de ordem estrutural histórica e com resultados na dinâmica econômica e social. O País necessita de uma configuração territorial estabelecida com atores e políticas de ordenamento que não provoquem o caos em outros setores.” João Mendes da Rocha Neto, diretor do Departamento de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR).
“Os investimentos realizados em dragagem têm papel decisivo para o avanço das hidrovias como alternativa sustentável e eficiente no transporte de cargas.” Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.