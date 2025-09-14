“Porto Alegre deve oferecer serviços para os cidadãos que, cada dia mais, encontram no mundo digital uma oportunidade de serem produtivos, eficientes e mais humanos. É um projeto de digitalização com humanidade.” Gloria Ortega, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“A Anvisa é respeitada porque enfrentou desafios e avançou. O mundo vive uma aceleração tecnológica sem precedentes, acompanhada de um aumento da complexidade de inovações tecnológicas. Ao mesmo tempo, a indústria nacional se mostra preparada para dar o salto para a inovação e produção local. Esse cenário exige uma visão regulatória integrada, que garanta excelência técnica com estímulo ao desenvolvimento produtivo e tecnológico.” Leandro Safatle, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Em qualquer época do ano, e ainda mais em datas como o Dia do Cliente, o foco deve estar em criar conexões que durem. Esse é o momento em que as empresas mostram não apenas sua capacidade de vender, mas sua dedicação em valorizar o consumidor final. É fundamental demonstrar apreço e gratidão pela parceria que eles disponibilizam aos nossos negócios, diariamente.” Vitor Augusto Koch, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS).