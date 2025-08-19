“Já tem dois anos desde a última alteração do Minha Casa Minha Vida. Seria interessante alinhar os novos parâmetros.” Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

“O saneamento precisa ser visto como um ativo político, como algo realmente que transforma a vida das pessoas, que é transversal, que traz saúde para a população, que impacta na escolaridade média das crianças e na renda média dos adultos.” Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil.

“Embora a economia tenha seguido em crescimento no segundo trimestre, houve relevante desaceleração em relação ao primeiro. Além de não haver a contribuição positiva da agropecuária, que foi registrada no primeiro trimestre, o efeito defasado do elevado patamar dos juros na atividade econômica também ajuda a explicar essa desaceleração.” Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB-FGV.

“Os modelos de concessão da iluminação pública já comprovaram o quanto contribuem em termos de gestão do sistema, de segurança e economia no consumo de energia. Agregar novos serviços com esse conceito de transformação digital das nossas cidades é dar um salto enorme na qualidade da prestação dos serviços.” Leonardo Busatto, diretor de Planejamento do BRDE.