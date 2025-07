"É a primeira vez na história do SUS que implementamos um mecanismo como este. As dívidas, que antes iam para o Fundo Nacional de Saúde, mas não se convertiam em atendimento, agora viraram ações concretas para reduzir filas e dar dignidade a quem mais precisa." Alexandre Padilha, ministro da Saúde.

"O ambiente econômico apresenta desafios significativos para as empresas, com o cenário restritivo ao crédito sendo a tendência predominante. A taxa de juros atingiu patamar recorde em décadas, e deve permanecer nesse nível por um período prolongado, de acordo com as sinalizações do Banco Central. Com isso, vemos também o aumento da inadimplência, que tende a seguir sua curva crescente. Esse contexto acarreta uma piora também no quadro de concessões de crédito, com credores mais cautelosos, como já vemos na pesquisa." Camila Abdelmalack, economista da Serasa Experian.

"Comprar do comércio local é muito importante. Isso gera emprego e renda, assim como faz com que dinheiro fique aqui e possa ser investido aqui. Tem muitos benefícios. Por isso, a gente tem feito campanhas para valorizar o que é nosso." Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre.