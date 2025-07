"Estão ocorrendo os primeiros sinais de uma desaceleração da atividade como o Banco Central (BC) projetava, uma inflação mais baixa. O Copom está tendo as suas primeiras batalhas vencidas e provavelmente vai querer mudar muito pouco." Marco Caruso, economista do Santander.

"Do total de vagas geradas no País este ano, 14,2% do total vieram da construção, o que mostra a importância do setor." Ieda Vasconcellos, economista-chefe da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

"Se os governos precisarem intervir para apoiar as importações de gás dos EUA, os consumidores europeus sairão perdendo. Os líderes europeus precisam explicar como o compromisso com custos energéticos estruturalmente mais altos, via GNL importado, apoia a competitividade industrial e parece mais uma rendição à coerção econômica." Katherine Dixon, CEO da Regulatory Assistance Project.

"O Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. Há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho e tenham querido conversar. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando maior abertura lá." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.