“Temos ferramentas, sim, para controlar o ritmo da despesa de acordo com a efetivação da arrecadação.” Clayton Luiz Montes, secretário de Orçamento Federal.

“Os shopping centers vêm se consolidando como centros de convivência, conveniência e experiência. As marcas enxergam nesses espaços um ambiente propício para crescer e se conectar com os consumidores.” Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

“À medida que a demanda por tráfego aéreo comercial continua superando o crescimento econômico e a frota global se expande para atender a essa demanda, nossa indústria manterá a frota voando com segurança e eficiência, apoiando o desenvolvimento da força de trabalho para companhias aéreas em todo o mundo.” Chris Broom, vice-presidente de Soluções de Treinamento Comercial da Boeing.

“A armazenagem é um problema muito sério, mesmo com frustrações nos últimos cinco anos, você tem dificuldade na armazenagem. A transformação em agregação de valor com a soja vai com certeza diminuir a necessidade disso, porque você, em vez de armazenar, vai transformar os grãos em farelo, em óleo e jogar no mercado. Isso não vai resolver, mas vai nos ajudar muito.” Nei Manica, presidente da Cotrijal.