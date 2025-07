“Em aviação, tudo nos impacta: o clima, os pássaros nas rotas de voos, a desvalorização cambial, as guerras e os conflitos. A situação socioeconômica que vivem os Estados Unidos é do nosso conhecimento e está sendo monitorada.” Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas.

“Estamos fazendo uma dragagem como nunca se viu na história do Rio Grande do Sul. Nós estamos dragando todos os canais da nossa hidrovia e vamos começar a fazer o aprofundamento do canal do porto de Rio Grande.” Sandro Oliveira, diretor de Relações Institucionais da Autoridade Portuária da Portos RS.

“É muito importante a preservação da economia gaúcha, pois somos brasileiros, mas somos gaúchos e estamos comprometidos com a economia do RS. Os setores industriais gaúchos não podem ficar de fora do processo de negociação de redução tarifária.” Miguel Rossetto, deputado estadual (PT).

“Essa questão de 50% praticamente inviabiliza uma grande quantidade de negócios industriais feitos entre empresas e pessoas. Teremos uma redução de empregos e negócios, mas o efeito de longo prazo é o que mais nos preocupa.” Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI).