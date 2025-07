“O equilíbrio fiscal que conquistamos nos últimos anos não é um fim em si mesmo. Ele só faz sentido quando se traduz em benefício real para as pessoas. E é isso que estamos vendo agora, com a maior rodada de conciliação de precatórios da história do Estado.” Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

“O crédito consignado é um alívio imediato com alto custo futuro, o que é muito grave. (As pessoas) simplesmente clicaram no aplicativo e pegaram o dinheiro por ser imediato. E esse é um crédito muito venenoso porque muitos (brasileiros) já estão inadimplentes.” Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin).

“Nesta era de predadores, ninguém pode ficar parado. Temos uma vantagem, mas amanhã, se continuarmos no mesmo ritmo, seremos ultrapassados.” Emmanuel Macron, presidente da França.

“Mais grave que tarifas altas é o plano dos Estados Unidos de atrair empresas brasileiras para lá. Afeta setores como aeroespacial, aço e celulose. O Brasil precisa reagir com estratégia e firmeza. Em jogo estão interesses de Estado, não de governo.” Jorge Arbache, vice-presidente do setor privado no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).