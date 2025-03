"Fazemos uma análise coletiva para determinar de qual maneira nós podemos manter a estabilidade de preços. É o nosso 'imperativo' absoluto." Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), sobre a necessidade de a inflação cair de maneira "duradoura".

"Espero que a economia continue aquecida, afinal de contas,ainda temos muita gente no subemprego, desempregada." Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

"A tendência é de redução das chuvas à medida que a gente vai para meados e fim do outono, que é o estabelecimento do período seco. Na Região Sul teremos um pouco de irregularidade em abril, mas poderemos ter o retorno das chuvas no Rio Grande do Sul, principalmente, a partir de maio." Danielle Ferreira, meteorologista do Inmet.

"As empresas gaúchas terão prazo até o dia 30 de junho para comprovar, por meio de relatório, que cumprem a resolução que definiu regras para a implementação da logística reversa no RS. O ano passado foi de organização para o cumprimento da lei, agora haverá cobrança rigorosa para quem não apresentar plano de reaproveitamento de suas embalagens." Marcos Oderich, presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich.