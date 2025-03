"A Região Sul tem enorme potencial na produção de energia solar, cenário que contribui para que o mercado de armazenamento de energia seja bastante promissor para atender a todos os perfis de consumidores. Mas para que os profissionais aproveitem esse bom momento, é essencial que estejam qualificados." Valdo Mendes, gerente de marketing da SolaX Power no Brasil.

"Essa política monetária é um equívoco com impactos nefastos para a economia brasileira e também para a questão fiscal no nosso País." Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara.

"A luta contra a fome é um desafio global, que exige o compromisso de todos em que cada nível. É preciso uma mobilização política e financeira inédita, para transformar, de forma duradoura, nossos sistemas alimentares. O mundo sem fome não é uma utopia, é uma opção." Antonio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

"Estamos tendo um aumento considerável do preço dos lançamentos (imobiliários) em função do aumento do custo de obra. Materiais como cimento, aço, concreto, esquadrias, fios e cabos são, historicamente, impactados quando há uma conjuntura internacional de aumento do dólar e de commodities." Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS.