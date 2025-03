"O grande risco das tarifas de Trump é a espiral econômica que elas podem gerar. Ao aumentar os preços dos produtos importados, a inflação nos EUA tende a subir. Para conter isso, o Federal Reserve pode ser forçado a elevar os juros, o que desacelera a economia. Se essa dinâmica se intensificar, não está descartado um cenário de recessão, afetando não só os EUA, mas também o comércio global." Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

"O impacto do estímulo fiscal no investimento de defesa na Europa é algo que precisaremos analisar." Luis De Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"Um prédio (da Confeitaria Rocco) extremamente histórico que vem sendo degradado ao longo dos anos pela falta de utilização. Queremos dar mais vida ao espaço, com pessoas circulando e com empresas atuando." Giuseppe Riesgo, secretário municipal de Parcerias de Porto Alegre.

"A relevância do RS no setor de máquinas e implementos agrícolas é grande. Dos quatro municípios mais importantes para a indústria de máquinas agrícolas no Brasil, três estão aqui." Marina Finestrali, analista de inteligência comercial do sistema Fiergs, que ajudou a desenvolver o Painel Setorial Máquinas e Implementos Agrícolas.