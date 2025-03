Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

"Olhando para o futuro, a combinação de inflação persistente, juros elevados e consequente aperto das condições financeiras deve pesar sobre a atividade econômica." Igor Cadilhac, economista do PicPay.

"Temos que reforçar as medidas de biosseguridade. O mundo sofre uma epidemia em vários países. Atingiu mais de 50 no último semestre de 2024. Em janeiro, mais de 34. O Rio Grande do Sul mostra que tem qualidade e capacidade em seus serviços técnicos para enfrentar os desafios, mas não merece que a gente se descuide." Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

"O Brasil, o governo federal e o Congresso deram um grande passo para o crescimento do turismo nacional. Oferecer no Brasil o programa Tax Free para visitantes internacionais significa fortalecer a competitividade dos nossos destinos. Isso representa mais receitas entrando em nossa economia, ampliando a geração de renda e emprego" Celso Sabino, ministro do Turismo.

"A direita tem vários bons nomes (para candidato à presidência), posso citar uns dez. Bem diferente da esquerda. Quem seria o nome lá? Fernando Haddad, que não conseguiu conduzir a economia do País?" Damares Alves (Republicanos-DF), senadora.