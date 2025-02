"A mudança do prazo de inelegibilidade até pode ser uma decisão do legislador. A validade disso para um processo concluído pode ser considerada inconstitucional sob diversos parâmetros, principalmente sob o ponto de vista da separação de poderes, da moralidade pública, da vedação ao retrocesso democrático e impessoalidade." Antônio Carlos Souza de Carvalho, advogado eleitoral e cientista político.

"Apesar das dificuldades enfrentadas no último ano, os produtores gaúchos mostraram resiliência e capacidade de superar as dificuldades, demonstrando, mais uma vez, que estão comprometidos em garantir o arroz no prato dos brasileiros." Flávia Miyuki Tomita, diretora técnica do Irga.

"A Conab e o governo federal estão estendendo a mão para os produtores de trigo do Rio Grande do Sul, que é o estado que mais produz o cereal no Brasil. Pagamos, em média, R$ 12,00 a mais por saca de trigo, em comparação ao preço do mercado." Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"Nosso trabalho é sustentar uma articulação internacional qualificada e projetá-la ao longo do tempo, abrindo mercados e gerando negócios para as empresas gaúchas." Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS.