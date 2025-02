Marcelo Freixo, presidente da Embratur

"A UE continua firmemente comprometida com mercados abertos, leis e impostos não discriminatórios e sua forte proteção dos direitos de propriedade intelectual, em total alinhamento com as regras de comércio global." Thomas Regnier, porta-voz da Comissão Europeia.

"O que é importante nesse momento? Fazer uma harmonização para que a política fiscal apoie a política monetária, para o quanto antes eles consigam atingir os seus objetivos, que é trazer a inflação corrente e a expectativa de inflação para o horizonte relevante para dentro da meta. Aí você cria condições para o Banco Central reduzir as taxas de juros. E aí ele cria um ciclo virtuoso para a política fiscal, porque reduz a pressão sobre a trajetória da dívida." Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

"A Ucrânia está viva, lutando, e nosso país tem mais amigos no mundo do que nunca." Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

"Nenhum país no mundo teve um crescimento nessa dimensão na chegada de turistas. São 55% a mais em janeiro de 2025 (no Brasil) do que no mesmo período do ano passado, que já havia sido recorde". Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).