"O licenciamento ambiental, além de importante, é urgente. Isso não vai beneficiar apenas o agro. O atual modelo serviu até agora, mas é considerado arcaico, antigo, burocrático e lento. O Brasil precisa acelerar seus processos produtivos e fazer a economia girar." Zequinha Marinho (Podemos-PA), senador e presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

"Nada é definitivo, mas o e-commerce veio para ficar. A nova geração tem modalidades diferentes de compras, está preocupado em ter mais lazer e tempo. Existem importantes mudanças de hábitos." Maristela Cusin, diretora financeira e administrativa da Multimóveis, de Bento Gonçalves.

"Os eventos climáticos exigem uma flexibilidade do olhar do regulador, do contexto social. Nenhuma reguladora está em uma bolha técnica para não ver os impactos." Luciana Luso de Carvalho, conselheira da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs).

"Temos um momento pontual do primeiro trimestre (de alta) do preço dos alimentos, mas isso vai passar, tenho certeza absoluta disso. Temos todas as condições de mostrar que, mais uma vez, vamos fazer o povo brasileiro ser feliz." Luiz Marinho, ministro do Trabalho.