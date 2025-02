"A gente não vai conseguir evitar os eventos climáticos, porém sempre se pode trabalhar o planejamento e a resiliência." Frederico Boschin, sócio-diretor da Noale Energia e conselheiro do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS).

"Durante o Carnaval, além dos golpes com as máquinas de cartões, é frequente ocorrer tentativas de roubo e furto do aparelho celular, já que os criminosos buscam conseguir acesso a apps e contas bancárias para obter vantagens financeiras. Por isso, é importante que o cliente utilize senhas robustas e deixe ativadas diversas camadas de segurança, como autenticação de duplo fator, biometria ou leitor facial para os aplicativos." Sílvia Scorsato, presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

"A Dell, no Brasil, se tornou um polo de exportação de talentos. Conseguimos encontrar no Rio Grande do Sul um time muito preparado, muito comprometido, leal e com vontade de se desenvolver." Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil.

"Cada município deve dar o exemplo e buscar uma situação fiscal equilibrada. Não podemos depender da União." Diogo Siqueira (PSDB), prefeito de Bento Gonçalves.