Javier Milei, presidente da Argentina

"A desigualdade de gênero no Brasil persiste em várias dimensões, como na participação econômica e no empoderamento político. Isso reflete a baixa participação das mulheres em posições de alto rendimento e no Parlamento, além das diferenças salariais em relação aos homens." Vanessa Lopes de Lima, secretária de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável do TCU.