"Preocupa sempre. O diesel impacta no custo do Brasil, né? Sempre o preço do combustível é importante." Carlos Fávaro (PSD), ministro da Agricultura.

"O grande diferencial do DeepSeek é que, enquanto os modelos das empresas norte-americanas dependem de hardware avançado, de chips de última geração, os desenvolvedores chineses alcançaram resultados impressionantes usando equipamentos supostamente menos sofisticados, menos potentes." Rodrigo Clemente Thom de Souza, cientista de inteligência artificial da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

"Os palestinos não vão a lugar nenhum. Este presidente (Donald Trump) só pode vomitar essa besteira fanática por causa do apoio bipartidário no Congresso para financiar genocídio e limpeza étnica. É hora de meus colegas a favor da solução de dois Estados se manifestarem." Rashida Tlaib, deputada democrata e palestino-americana de Michigan.

"Em 2023 e 2024, não faltaram recursos para a realização de obras nas escolas do Estado. A situação permanece a mesma em 2025, com a certeza de mais agilidade nos processos, graças à contratação simplificada." Izabel Matte, secretária estadual de Obras Públicas do RS.