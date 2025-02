Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag-RS

"Não gostaria de ficar delirando, sonhando eternamente, mais 300 anos para a frente, com a educação caótica que vivemos no Brasil. Espero que, com o Novo Plano Nacional de Educação, a gente consiga universalizar de fato a alfabetização no tempo certo e realmente levar a educação boa para os pobres do País." Confúcio Moura (MDB-RO), senador integrante da Comissão de Educação.

"Remover todos os palestinos de Gaza equivale a destruí-los como povo. Gaza é o lar deles. A morte e a destruição em Gaza são resultado do governo de Israel matando civis aos milhares, frequentemente com bombas dos EUA." Paul O'Brien, diretor-executivo da Anistia Internacional dos EUA.

"Tarifas são impostos - ruins para as empresas, piores para os consumidores. Tarifas injustificadas sobre a UE não ficarão sem resposta. Elas desencadearão contra medidas firmes e proporcionais." Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"Já demos o recado e cobramos fortemente que o governo (federal) precisa fazer mais do que tem feito até agora. Ficou alinhado que teremos novas discussões sobre o Proagro e o endividamento rural." Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).